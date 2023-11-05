Коровы стоят в навозе, потому что в колхозах нет подстилочного материала — КГК Витебщины обнаружил свыше нарушений содержания КРС

Ігар Арцюх • 05/11/23 16:51 • Эканоміка

Более 300 фактов различных нарушений требований по содержанию КРС обнаружены КГК при проверке только 9 районов Витебской области.



В рамках контрольных мероприятий в сентябре – октябре положение дел с соблюдением требований техрегламентов по содержанию и кормлению скота, подготовке животноводческих объектов к зимне-стойловому положение дел изучено в 32 сельхозорганизациях следующих районов: Оршанского, Дубровенского, Докшицкого, Поставского, Толочинского, Миорского, Полоцкого и Шумилинского.

При этом контролерами было установлено более трех сотен фактов различных нарушений:

не проведение своевременного ремонта и подготовки животноводческих помещений к зимне-стойловому периоду;

нарушения условий содержания и кормления скота;

нарушения требований ветеринарно-санитарных правил, порядка хранения и использования травяных кормов, что приводит к снижению производства животноводческой продукции.

Например, в одном из хозяйств Шумилинского района на комплексе по откорму и выращиванию скота некоторые помещения были занавожены, подстилка стойловых мест не проводилась по причине недостатка постилочного материала.

Аналогичные факты установлены в некоторых сельхозорганизациях Толочинского и Полоцкого районов.

В сельхозорганизациях Дубровенского, Поставского и Шумилинского районов установлено отсутствие у телят воды и стартерного комбикорма, а в сельхозорганизациях Шумилинского, Полоцкого, Толочинского, Дубровенского, Оршанского районов – своевременно не сделали ремонт животноводческих помещений. Кроме того, в отдельных сельхозорганизациях Полоцкого района установлены факты несоблюдения требований противопожарной безопасности.

В целях оперативного принятия мер по устранению выявленных недостатков и нарушений Комитетом области информируются местные органы власти. Контроль за организацией и проведением зимовки скота продолжается, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, что за девять месяцев 2023 года количество коров в сельскохозяйственных организациях Витебской области **сократилось на 1800 голов**, за двенадцать месяцев (по сравнению с сентябрем 2022 года) — на 3700.