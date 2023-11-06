Осенние дожди привели к подтоплению сенажных траншей в нескольких колхозах Витебщины
Факты бесхозяйственности при хранении кормов для крупного рогатого скота был выявлены в ряде сельскохозяйственных организаций Витебской области.
В частности, в УП «Близница» Полоцкого района заложенные корма были подтоплены водой и не укрыты надлежащим образом. Такое же положение дел с хранением кормов выявлено в ОАО «Полоцкий агросервис» и ОАО «Миорский райагросервис».
Также факты нарушения герметичности заложенного корма установлены в УП «Рыдомльский» и ОАО «Звездный-Агро» в Толочинском районе.
В Шумилинском районе выявлены нарушения технологии кормления КРС практически во всех хозяйствах: отсутствие либо несоблюдение рационов кормления.
Комитет госконтроля Витебской области проинформировал о выявленных нарушениях местные органы власти. В изученных хозяйствах также отбираются пробы кормов для исследований.
В целом в Витебской области в рамках проверки качества кормов уже отобрано более 260 проб.
Отметим, что Комитетом государственного контроля во всех регионах страны продолжаются проверочные мероприятия по определению качества кормов, заложенных сельскохозяйственными организациями, сообщает пресс-служба ведомства.