Осенние дожди привели к подтоплению сенажных траншей в нескольких колхозах Витебщины

Ігар Арцюх • 06/11/23 17:54 • Эканоміка

Факты бесхозяйственности при хранении кормов для крупного рогатого скота был выявлены в ряде сельскохозяйственных организаций Витебской области.



В частности, в УП «Близница» Полоцкого района заложенные корма были подтоплены водой и не укрыты надлежащим образом. Такое же положение дел с хранением кормов выявлено в ОАО «Полоцкий агросервис» и ОАО «Миорский райагросервис».

Также факты нарушения герметичности заложенного корма установлены в УП «Рыдомльский» и ОАО «Звездный-Агро» в Толочинском районе.

В Шумилинском районе выявлены нарушения технологии кормления КРС практически во всех хозяйствах: отсутствие либо несоблюдение рационов кормления.

Комитет госконтроля Витебской области проинформировал о выявленных нарушениях местные органы власти. В изученных хозяйствах также отбираются пробы кормов для исследований.

В целом в Витебской области в рамках проверки качества кормов уже отобрано более 260 проб.

Отметим, что Комитетом государственного контроля во всех регионах страны продолжаются проверочные мероприятия по определению качества кормов, заложенных сельскохозяйственными организациями, сообщает пресс-служба ведомства.