Очень сыро: за два дня в Витебске выпало больше половины месячной нормы осадков, с начала месяца — 73%

Сяржук Серабро • 07/11/23 13:58 • Экалогія

В воскресенье и понедельник в Витебске выпало сразу 33,9 миллиметров осадков, что составляет более половины месячной нормы для ноября.



Особенно дождливым было 5 ноября, когда сумма осадков составила 23,9 миллиметра или более 40% от месячной нормы.

Всего же за неполные семь суток с начала ноября в областном центре выпало 43 миллиметра осадков, что составляет 73% от месячной нормы для ноября в 59 миллиметров.

Самым дождливым в истории метеонаблюдений Витебска был ноябрь 1969 года, когда на городской метеостанции 131 миллиметр осадков.