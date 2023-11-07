Очень сыро: за два дня в Витебске выпало больше половины месячной нормы осадков, с начала месяца — 73%
В воскресенье и понедельник в Витебске выпало сразу 33,9 миллиметров осадков, что составляет более половины месячной нормы для ноября.
Особенно дождливым было 5 ноября, когда сумма осадков составила 23,9 миллиметра или более 40% от месячной нормы.
Всего же за неполные семь суток с начала ноября в областном центре выпало 43 миллиметра осадков, что составляет 73% от месячной нормы для ноября в 59 миллиметров.
Самым дождливым в истории метеонаблюдений Витебска был ноябрь 1969 года, когда на городской метеостанции 131 миллиметр осадков.