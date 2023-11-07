Сегодня утром в Витебске снова сбили женщину на пешеходном переходе
Утром 7 ноября в Витебске в результате наезда легкового автомобиля пострадала женщина, переходившая улицу по пешеходному переходу. Она в больнице.
По предварительной информации ГАИ, около 7:40 на улице Ленина водитель автомобиля «Volkswagen Passat», при проезде регулируемого пешеходного перехода возле площади Ленина на разрешающий для водителей зеленый сигнал светофора, совершил наезд на 60-летнюю женщину.
В результате ДТП пенсионерка получила травмы и была доставлена в больницу.
Напомним, что 5 ноября 40-летняя женщина попала под легковушку, когда преходила улицу Лазо по пешеходному переходу.