Сегодня утром в Витебске снова сбили женщину на пешеходном переходе

Іван Дзедушкін • 07/11/23 13:34 • Здарэнні

Утром 7 ноября в Витебске в результате наезда легкового автомобиля пострадала женщина, переходившая улицу по пешеходному переходу. Она в больнице.



По предварительной информации ГАИ, около 7:40 на улице Ленина водитель автомобиля «Volkswagen Passat», при проезде регулируемого пешеходного перехода возле площади Ленина на разрешающий для водителей зеленый сигнал светофора, совершил наезд на 60-летнюю женщину.

В результате ДТП пенсионерка получила травмы и была доставлена в больницу.

Напомним, что 5 ноября 40-летняя женщина попала под легковушку, когда преходила улицу Лазо по пешеходному переходу.