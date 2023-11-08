Эксгибициониста, мастурбировавшего на остановке общественного транспорта в Витебске, приговорили к штрафу

Іван Дзедушкін • 08/11/23 15:09 • Грамадства

В Витебске завершился суд над эксгибиционистом, который на глазах у девочек мастурбировал на остановке общественного транспорта.



Инцидент произошел на остановочном пункте «Гостиница «Лучеса» на проспекте строителей. Тем вечером пьяный мужчина приставал к девочкам, звал их зайти за остановочный павильон. При этом он достал из шортов свои половые органы и начал мастурбировать на глазах у окружающих.

Дети испугались и сообщили о произошедшем родственникам, также им удалось сфотографировать мужчину на смартфон. Эксгибиционист был задержан отцом одной из девочек и прохожим, которыми удерживался до прибытия милиции.

18 октября суд Первомайского района Витебска признал мужчину виновным в хулиганстве и на основании части 1 статьи 339 УК приговорил его к 1850 рублям штрафа. Также его принудительно поставили на амбулаторное наблюдение и лечение от хронического алкоголизма.