Витеблянка, наводя порядок, нашла колбу со ртутью
7 ноября в Витебске женщина наводила порядок и нашла ёмкость с опасным металлом — ртутью.
51-летняя витеблянка убиралась на первом этаже кирпичного двухэтажного коллективного блока сараев возле дома №16 на улице Жесткова. В сарае она обнаружила герметичную стеклянную баночку объемом 100 миллилитров, в которой содержалось примерно 200 грамм ртути.
Люди в результате инцидента не пострадали. Спасатели изъяли ртуть для дальнейшей утилизации, сообщается пресс-службой МЧС.