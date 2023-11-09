Часы утонувшего на «Титанике» уроженца Витебска снова всплыли на аукционе. Сколько они стоят?

Сяржук Серабро • 09/11/23 20:56 • Культура

На аукцион снова выставлены карманные часы витеблянина Синая Кантора, который погиб во время катастрофы трансатлантического парохода «Титаник» в 1912 году.



Как ранее писали «ННВ» в тот злополучный рейс на «Титанике» отправилась семья из Витебска Синай (Sinai Kantor / Cenai Kantor) и Мириам (Miriam Kantor) Канторы, которые хотели перебраться в Бронкс. Если Мириам Кантор (урожденная Штернина) удалось спастись, то Синай Кантор утонул.

Тело Синая нашли, его извлекли из ледяной воды Атлантики и подняли на кабелеукладчик «Маккей-Беннет». В карманах его одежды нашли деньги (625 рублей и небольшие суммы фунтах и марках), а также ряд вещей, среди которых были швейцарские часы.

Это карманные часы диаметром 76,2 миллиметра с открытым циферблатом (с одной крышкой сзади). У часов латунный корпус с серебряным покрытием, а циферблат имеет обозначение времени буквами еврейского алфавита. На задней крышке, закрывающей часовой механизм, изображен Моисей, который держит скрижали с асерет-ха-диброт.

Из-за нахождения в соленой морской воде часы имеют следы коррозии — повреждены стальные части. Кроме того, утрачены часовая, минутная и секундная стрелки.

О провенансе этих часов известно то, что впервые на торги они были выставлены наследниками Сеная Кантора в 2018 году. Тогда электронной площадке «Heritage Auctions» часы жертвы катастрофы «Титаника» былі проданы за 57 500 долларов.

В этот раз часы Кантора будут продаваться на живом аукционе «Henry Aldridge & Son Ltd.» в Англии. Начальная цена лота 30 000 фунтов стерлингов (36 800 долларов). Ожидается, что ее могут поднять до 80 000 фунтов (98 130 долларов). Кроме того, покупатель должны будет выплатить сверх цены аукциона 26,4% премии и налога с продажи.

Аукцион состоится 11 ноября.