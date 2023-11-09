Чиновника отдали под суд за приписки надоев в Шарковщинском районе

• 09/11/23 16:31 • Эканоміка

На скамью подсудимых попал первый заместитель председателя Шарковщинского райисполкома, «надоивший» из воздуха 18 тонн молока.
Удивленный теленок есть траву, бычок, КРС. Фото pixabay.com

По версии следствия, начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию дал незаконные распоряжения руководителям аграрных организаций и предприятий Шарковщинского района внести в официальные документы и статистическую отчетность заведомо ложные сведения о валовом производстве молока в четырех сельскохозяйственных организациях за январь 2023 года на 18 тонн больше фактического.

Сделал это чиновник, действуя против интересов службы из корыстной и личной заинтересованности, считает следствие.

Бидоны для молока. Фото pixabay.com

Прокуратура пришла к выводу об обоснованности предъявленного обвинения бывшему запредрику обвинения по части 2 статьи 426 УК — Превышение власти или служебных полномочий, совершенное из корыстной или иной личной заинтересованности. Уголовное дело, которое находилось в производстве управления Следственного комитета по Витебской области, передано в суд.

Избранную ранее в отношении обвиняемого меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении прокурор оставил без изменения, сообщает служба информации
прокуратуры Витебской области.

Теперь чиновнику грозит до шести лет лишения свободы.

            
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