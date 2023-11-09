Чиновника отдали под суд за приписки надоев в Шарковщинском районе

Ігар Арцюх • 09/11/23 16:31 • Эканоміка

На скамью подсудимых попал первый заместитель председателя Шарковщинского райисполкома, «надоивший» из воздуха 18 тонн молока.



По версии следствия, начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию дал незаконные распоряжения руководителям аграрных организаций и предприятий Шарковщинского района внести в официальные документы и статистическую отчетность заведомо ложные сведения о валовом производстве молока в четырех сельскохозяйственных организациях за январь 2023 года на 18 тонн больше фактического.

Сделал это чиновник, действуя против интересов службы из корыстной и личной заинтересованности, считает следствие.

Прокуратура пришла к выводу об обоснованности предъявленного обвинения бывшему запредрику обвинения по части 2 статьи 426 УК — Превышение власти или служебных полномочий, совершенное из корыстной или иной личной заинтересованности. Уголовное дело, которое находилось в производстве управления Следственного комитета по Витебской области, передано в суд.

Избранную ранее в отношении обвиняемого меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении прокурор оставил без изменения, сообщает служба информации

прокуратуры Витебской области.

Теперь чиновнику грозит до шести лет лишения свободы.