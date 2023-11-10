В Миорском районе сгорел 85-летний пенсионер

ННВ • 10/11/23 17:01 • Здарэнні

9 ноября на пожаре в Миорском районе погиб 85-летний дедушка.



Его дом в деревне в деревне Орцы загорелся вечером в четверг, в 20:52 о пожаре сообщили спасателям.

К приезду пожарных дом горел открытым пламенем. Огнем были уничтожены крыша и потолок жилища.

На месте пожара спасатели нашли тело погибшего пенсионера. По предварительной версии дом мог загореться из-за неосторожного обращения с огнем престарелого мужчины, сообщается пресс-службой МЧС.

По факту пожара проводится проверка.