В Витебске пропала женщина, ее не могут найти почти неделю

ННВ • 10/11/23 18:42 • Здарэнні

45-летняя Ольга Шутова 4 ноября ушла из дому в Витебске и исчезла.



До настоящего времени о местонахождении витеблянки ничего не известно. Женщина ушла из дому на улице Урицкого и пропала.

На вид Ольга Шутова ростом 175 сантиметров, худощавого телосложения, глаза серые, волосы темные с короткой стрижкой. На лбу имеется родинка.

В день исчезновения Шутова была одета в оранжевую куртку, черные спортивные штаны, синюю шапку, красную кофту, на ногах черные кроссовки.

Всех, кто владеет информацией, просят сообщить в ПСО «Ангел» Витебска по телефону +375(33)900-7771 либо в милицию по номеру 102.