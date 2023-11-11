На «Витебскдрев» произошел инцидент, есть пострадавший, работают спасатели (Обновляется)

Зоя Машэка • 11/11/23 13:46 • Здарэнні

11 ноября на «Витебскдрев» произошел инцидент, в результате которого пострадал человек, проведена эвакуация.



На предприятие прибыли подразделения МЧС. Спасатели эвакуировали 35 человек, среди них один пострадавший.

По предварительным данным, в результате чрезвычайного происшествия рабочий предприятия был травмирован железной арматурой. Спасатели деблокировали его и передали медикам.

МЧС не уточняет характер инцидента, который произошел на ОАО «Витебскдрев». Очевидцы сообщают о громком хлопке, после которого с территрии предприятия повалил сильный дым.

На видео, публикованном МЧС, видны сорванные плиты утеплителя. Пожарные запенили место происшествия, чтобы избежать горения. Пострадавший, судя по всему, получил травму головы.

Пожары на «Витебскдреве» происходят регулярно. После модернизации предприятия только «ННВ» сообщали о шести таких инцидентах, не считая нынешний — ежегодно с 2018 года. Последний раз в феврале 2022 года горел цех по производству древесноволокнистых плит.

По последней информации МЧС, громкий хлопок, который услышали окрестные жители произошел из-за вспышки пылевоздушной смеси с последующим горением в цехе МДФ. На территории ОАО «Витебскдрев» повреждены 250 квадратных метров стеновых сэндвич-панелей снаружи цеха.

Как выяснилось, 35 человек эвакуировались из цеха самостоятельно в результате сработки системы оповещения.

Загорание ликвидировано пожарными.