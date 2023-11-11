Пострадавший рабочий «Витебскдрева» во время взрыва получил тяжелые травмы, его привезли в ВОКБ

Зоя Машэка • 11/11/23 14:47 • Здароўе

Рабочего «Витебскдрева», пострадавшего во время аварии на предприятии, доставили в больницу в тяжелом состоянии.



Как сообщали «ННВ», по заявлению МЧС на ОАО «Витеьбскдрев» произошел некий инцидент, пожарные эвакуировали 35 человек, один из работников предприятия пострадал. Окрестные жители слышали на территории завода громкий хлопок и видили сильный дым.

Как сообщает официальный канал «Здравоохранение Витебщины», 49-летний мужчина пострадал в результате взрыва на «Витебскдрев». Бригада скорой медицинской помощи доставіла его в Витебскую областную клиническую больницу в тяжелом состоянии с открытой проникающей черепно-мозговой травмой, повреждениями лицевого скелета, множественными ранами лица.

Там пациента осмотрела бригадой врачей в составе ответственного дежурного хирурга, нейрохирурга, ЛОР, офтальмолога. Проведены неотложные лечебно-диагностические мероприятия. В настоящее время идет операция.

По последней информации МЧС, громкий хлопок, который услышали окрестные жители произошел из-за вспышки пылевоздушной смеси.