Следственная группа зашла на территорию ОАО «Витебскдрев», где произошел взрыв

• 11/11/23 20:53 • Здарэнні

На ОАО «Витебскдрев», где сегодня около полудня произошел взрыв, в результате которого был тяжело травмирован работник предприятия, находится следственная группа.
На «Витебскдрев» произошел инцидент, есть пострадавший, работают спасатели. Кадры из видео МЧС

По предварительным данным, сегодня днем на территории этого завода произошла вспышка пылевоздушной смеси с последующим воспламенением и выбросом продуктов горения.

Расчеты МЧС ликвидировали возгорание. Сейчас следователи с привлечением экспертов ГКСЭ приступили к работе на месте происшествия. Опрашиваются очевидцы и работники организации, изымается техническая документация, планируется назначение экспертных исследований.

К осмотру места происшествия следователи приступят после допуска работников МЧС и обеспечения безопасности участников процессуального действия.

Для установления объективных обстоятельств произошедшего создана группа из числа следователей следственного управления и криминалистического отдела областного аппарата, сообщает пресс-служба СК.

            
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