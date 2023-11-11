Следственная группа зашла на территорию ОАО «Витебскдрев», где произошел взрыв

ННВ • 11/11/23 20:53 • Здарэнні

На ОАО «Витебскдрев», где сегодня около полудня произошел взрыв, в результате которого был тяжело травмирован работник предприятия, находится следственная группа.



По предварительным данным, сегодня днем на территории этого завода произошла вспышка пылевоздушной смеси с последующим воспламенением и выбросом продуктов горения.

Расчеты МЧС ликвидировали возгорание. Сейчас следователи с привлечением экспертов ГКСЭ приступили к работе на месте происшествия. Опрашиваются очевидцы и работники организации, изымается техническая документация, планируется назначение экспертных исследований.

К осмотру места происшествия следователи приступят после допуска работников МЧС и обеспечения безопасности участников процессуального действия.

Для установления объективных обстоятельств произошедшего создана группа из числа следователей следственного управления и криминалистического отдела областного аппарата, сообщает пресс-служба СК.