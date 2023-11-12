Значительно теплее обычного была первая декада ноября в Витебске

Сяржук Серабро • 12/11/23 16:59 • Экалогія

Первая треть ноября в этом году в Витебске оказалась заметно теплее обычного.



Фактическая средняя температура за первые десять дней последнего месяца осени в областном центре составила +7,3 °C. Отклонение от нормы сейчас составляет +5 °C.

С начала месяца в Витебске столбик термометра еще не опускался ниже нуля, а днем воздух прогревался как минимум до +7,9 °C.

Самым теплым днем было 1 ноября, когда был зафиксирован суточный рекорд максимума температуры, который составил +13 °C, что выше нормы на целых +7,7 °C.

Нынешний последний месяц осени выдался дождливым и Витебске уже выпало 80% от месячной нормы осадков. Особенно много осадков выпало 5 и 6 ноября (за два дня в сумме получилось 33,9 миллиметра или 57,5% от нормы для всего ноября).