Более 600 тыс. руб. вложили в Орше в кинозал, который ранее закрылся из-за плохой посещаемости

Сяржук Серабро • 13/11/23 15:38 • Культура

В Орше не постояли за ценой на оборудование кинотеатра «Победа», его обновление обойдется бюджету города свыше 600 тысяч рублей.



Как «ННВ» писали, год назад в Орше закрылся единственный на город с 103 000 жителей кинотеатр. Он был частным, и владельцы объяснили прекращение кинопоказов нерентабельностью заведения.

В оршанском кинотеатре «Победа», открывшимся в 2015 году, было два зала: в первом 173 кресла повышенной комфортности с подстаканниками для напитков и 8 комфортных диванчиков Love seat, во втором – 35 комфортабельных кресел с механизмом качения и подъемными подлокотниками.

При этом, как писала «Аршанская газета» со ссылкой на директора ООО «АудиоВидеоПроект» Светлана Хангдогина, перед закрытием кинотеатра на сеанс приходило всего по 10 человек, даже в выходные не собиралось более 45 зрителей.

Местные власти решили не оставлять город без кинотеатра и вложиться в его переоборудование за счет бюджетных средств.

Мы уже сообщали, что весной с обществом с ограниченной ответственностью «Крафтверк Трейд» был подписан договор на поставку этого оборудования стоимостью 333 900 рублей. Однако, в октябре Оршанский районный межотраслевой центр для обеспечения деятельности бюджетных организаций снова разместил тендер на закупку похожего комплекта оборудования для того же ГУК «Оршанский районный Центр культуры». Странно?

Ситуацию снова разъяснила «Аршанская газета»: оказывается, в кинотеатре будет два зрительных зала и второй тендер проводился на закупку оборудования для меньшего из них.

Похоже, что оршанские чиновники уверены в высокой посещаемости «Победы» после реинкарнации надеются заполнять по два зала с экраном шириной 9 метров в одном и 6 метров в другом.

Оба электронных аукциона завершены, по обоим подписаны договора с одной и той же фирмой — «Крафтверк Трейд». Теперь можно посчитать, во сколько обошлось восстановление кинотеатра оршанскому бюджету.

За комплект оборудования для большого кинозала согласно договора должны заплатить 333 900 рублей, за комплект для малого зала — 210 789 рублей.

Кроме того, из одного источника производилась закупка кресел для кинотеатра. Ориентировочная стоимость этой мебели 73 000 рублей.

Таким образом, только оборудование и кресла обойдутся в 617 689 рублей. Также, как писала районная газета, в кинотеатре устроили новый ступенчатый пол, приобреталось кассовое оборудование для продажи билетов. Так что итоговая сумма расходов будет несколько выше.

Как обещают оршанские власти док конца года обновленный кинотеатр обязательно распахнёт двери для зрителей.