По факту взрыва на «Витебскдрев» возбудили уголовное дело, виновным грозит до 7 лет

• 13/11/23 22:59 • Здарэнні

Уголовное дело о нарушении правил производственно-технической дисциплины во взрывоопасных цехах возбуждено по факту взрыва на ОАО «Витебскдрев».
На «Витебскдрев» произошел инцидент, есть пострадавший, работают спасатели. Кадры из видео МЧС

Следствием установлено, что 11 ноября на территории предприятия произошло возгорание пылевоздушной смеси с последующим воспламенением и выбросом продуктов горения. В результате инцидента был тяжело травмирован работник предприятия.

Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия, зафиксировала следовую картину. Были изъяты объекты и предметы, имеющие значение по делу. Следователи допрашивают работников организации, изымают и анализируют техническую документацию. Планируется назначение необходимых экспертных исследований.

Витебский городской отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по части 2 статьи 302 УК — нарушение правил производственно-технической дисциплины, правил безопасности на территории взрывоопасного цеха, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения.

На «Витебскдрев» произошел инцидент, есть пострадавший, работают спасатели. Кадры из видео МЧС

Особое внимание будет уделено выяснению причин и условий, способствовавших случившемуся, сообщает пресс-служба СК.

На «Витебскдрев» произошел инцидент, есть пострадавший, работают спасатели. Кадры из видео МЧС

Напомним, что 49-летний мужчина пострадал в результате взрыва на «Витебскдрев», который прогремел около полудня 11 ноября. Пострадавшего доставили в Витебскую областную клиническую больницу в тяжелом состоянии с открытой проникающей черепно-мозговой травмой, повреждениями лицевого скелета, множественными ранами лица.

            
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