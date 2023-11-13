По факту взрыва на «Витебскдрев» возбудили уголовное дело, виновным грозит до 7 лет

Ігар Арцюх • 13/11/23 22:59 • Здарэнні

Уголовное дело о нарушении правил производственно-технической дисциплины во взрывоопасных цехах возбуждено по факту взрыва на ОАО «Витебскдрев».



Следствием установлено, что 11 ноября на территории предприятия произошло возгорание пылевоздушной смеси с последующим воспламенением и выбросом продуктов горения. В результате инцидента был тяжело травмирован работник предприятия.

Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия, зафиксировала следовую картину. Были изъяты объекты и предметы, имеющие значение по делу. Следователи допрашивают работников организации, изымают и анализируют техническую документацию. Планируется назначение необходимых экспертных исследований.

Витебский городской отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по части 2 статьи 302 УК — нарушение правил производственно-технической дисциплины, правил безопасности на территории взрывоопасного цеха, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения.

Особое внимание будет уделено выяснению причин и условий, способствовавших случившемуся, сообщает пресс-служба СК.

Напомним, что 49-летний мужчина пострадал в результате взрыва на «Витебскдрев», который прогремел около полудня 11 ноября. Пострадавшего доставили в Витебскую областную клиническую больницу в тяжелом состоянии с открытой проникающей черепно-мозговой травмой, повреждениями лицевого скелета, множественными ранами лица.