Самый дорогой лот — за 97 тысяч фунтов стерлингов проданы часы витеблянина, погибшего во время катастрофы «Титаника»

Сяржук Серабро • 13/11/23 21:06 • Культура

Самым дорогим лотом аукциона в Великобритании стали часы уроженца Витебска Синая Кантора, который утонул во время катастрофы «Титаника» в 1912 году.



Как писали «ННВ», 11 ноября эти часы были выставлены на аукционе «Henry Aldridge & Son Ltd.» в Англии с начальной ценой в 30 000 фунтов стерлингов.

В результате торгов часы, навсегда остановившиеся более 111 лет назад, и найденные спасательной командой на теле утонувшего жителя Витебска, были проданы новому владельцу за 97 000 фунтов и стали самым дорогим лотом этого аукциона. Кроме того, он должен уплатить аукционному дому 26,4% премии и налога с продажи.

В долларовом эквиваленте цена часов Синая Кантора составила 119 000. Напомним, что в 2018 году эти часы были проданы за 57 500 долларов, так что за 5 лет их цена выросла вдвое.

В 2022 году на аукционе, проходившем также в Британии, часы другого погибшего пассажира «Титаника» были проданы за примерно такую же сумму.