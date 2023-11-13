Свыше месячной нормы осадков выпало в Витебске, ночью шел снег

Сяржук Серабро • 13/11/23 14:55 • Экалогія

В Витебске уже выпало 115% от месячной нормы осадков, треть месячной нормы выпала только за минувшие 24 часа.



К утру 13 ноября по данным городской метеостанции в областном с начала месяца центре выпало 59 миллиметров осадков. Только минувшей ночью выпало 10 миллиметров, еще 9 миллиметров — днем в воскресенье.

При этом в ночь с 12 на 13 ноября в Витебске шел снег, в результате чего в городе к утру образовался снежный покров высотой в 1 сантиметр.

За эту же ночь в Езерище, где осадков выпало меньше, чем в Витебске, благодаря установившейся отрицательной температуре атмосферного воздуха снежный покров достиг высоты в 3 сантиметра.

Рекордным по количеству осадков в Витебске было ноябрь 1969 года, когда в областном центре выпал 131 миллиметр. На настоящий момент в городе выпало 52 процента от рекордной суммы месячных осадков.