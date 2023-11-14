Началось банкротство «Полоцксельстроя», не так давно там работало более 2000 человек

Сяржук Серабро • 14/11/23 17:26 • Эканоміка

Экономический суд Витебской области возбудил производства по делу о банкротстве КУППСП «Полоцксельстрой» и открыл конкурсное производство. Предприятие задолжало более 350 000 рублей.



Еще не так давно в состав КУППСП «Полоцксельстрой» входило 15 структурных подразделений, там трудилось более двух тысяч человек. Территория деятельности предприятия тогда охватывала 11 районов Витебской области.

В 2021 году «Полоцксельстрой» сал генеральным подрядчиком работ по реконструкции бывшего больничного городка реконструируют для размещения Полоцкого кадетского училища на Верхнем замке в Полоцке. Эта стройка финансировалась не только из областного, но и из республиканского бюджета.

Но что-то пошло не так и в середине 2021 году Витебский облисполком принимает решение о смене генподрядчика на объекте в Полоцке и ликвидации коммунального унитарного производственного проектно-строительного предприятия «Полоцксельстрой».

За два года, пытаясь распродать имущество, предприятие так и не смогло рассчитаться с долгами. Ликвидатором было установлено, что имущества должника не хватает для удовлетворения требований кредиторов, что стало поводом для подачи заявления о банкротстве.

Согласно данным должника кредиторская задолженность составила 355 498 рублей 53 копейки. При этом КУППСП принадлежит имущество на сумму 448 000 рублей, из которых недвижимость стоимостью 210 000 рублей (находящаяся только в собственности государства) и дебиторская

задолженность на 203 000 рублей. На расчетных счетах предприятия всего 26 000 рублей.

В результате 1 ноября Экономический суд Витебской области определил открыть в отношении КУППСП «Полоцксельстрой» конкурсное производство. Первое заседание кредиторов состоится 17 января следующего года.