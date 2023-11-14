«Витебскдрев» закупает зачасти для итальянского пресса почти на миллион рублей

Сяржук Серабро • 14/11/23 23:18 • Эканоміка

Открытое акционерное общество «Витебскдрев» проводит тендер по приобретению запасных частей для итальянского пресса.



Тендер был объявлен 13 ноября, закупаются части к прессу «PAGNONI IMPIANTI» для цеха МДФ: это 73,58 метра стальной ленты IPCO 1100C шириной 2630 миллиметров.

Ориентировочная стоимость закупки составляет 950 00 рублей. Поставить ленту должны до конца февраля следующего года. Оплатят ее за счет собственных средств.

Напомним, что 11 ноября в цеху МДФ ОАО «Витебскдрев» произошел взрыв: вспышка пылевоздушной смеси с последующим горением. В результате повреждены 250 квадратных метров стеновых сэндвич-панелей, пострадал один из работников предприятия. Возбуждено уголовное дело.