13-й район — две трети преступлений, совершаемых детьми, происходят в Первомайском районе

Іван Дзедушкін • 15/11/23 10:30 • Грамадства

О том, что в Витебске выросла детская преступность, «ННВ» уже писали. Теперь узнали район, где совершается большая часть таких преступлений.



Как сообщало наше издание, за девять месяцев 2023 года в Витебске зафиксировано 34 преступления, в которых принимали участие дети, тогда как за такой же период 2022 года их было только 29.

Рост преступности среди несовершеннолетних составил 17,2%. При том такие злодеяния составляют уже 2,8% от всех преступлений, совершенных в городе.

Однако, как выяснилось, самая неблагополучная обстановка с детским криминалом сложилась в Первомайском районе. Там, согласно данным городской прокуратуры, за девять месяцев этого года совершено 23 таких преступления.

Таким образом, около 68% всех преступлений с участием детей в Витебске совершаются на территории упомянутого выше района.

При этом рост детской преступности в Первомайском районе по сравнению с первыми тремя кварталами прошлого года составил огромные 76,9%.

Прокуратура также отмечает, что существенно возросло количество преступлений в сфере половой свободы и неприкосновенности несовершеннолетних, а также имущественных преступлений.

Причинами совершения преступлений и правонарушений несовершеннолетними, по мнению прокуроров, является неблагополучная обстановка в семьях, отсутствие контроля со стороны родителей, нахождение несовершеннолетних в момент совершения преступления в состоянии алкогольного опьянения, желание решить материальные проблемы.

Кроме того, считает прокуратура, подростковая преступность является следствием снижения активности в работе инспекций и комиссий по делам несовершеннолетних, низкого взаимодействия заинтересованных служб и ведомств в преодолении данной проблемы.

Проверки показывают, что причинами совершения подростками преступлений и правонарушений также является бесконтрольность со стороны учреждений образования.