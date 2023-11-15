Стало известно новое место работы бывшего мэра Витебска Николая Орлова
Бывшего председателя Витебского горисполкома Николая Орлова бросили на сферу бытового обслуживания.
Как стали известно «ННВ», господин Орлов стал директором открытого акционерного общества «Мир услуг Плюс», в состав которого входит 34 структурных подразделения: 18 парикмахерских, 4 фотостудии, 7 пунктов проката (4 из которых сезонные), 4 подразделения по реализации ритуальных принадлежностей, 1 пункт по раскрою ткани и ремонту одежды. Информация об этом размещена на сайте предприятия.
Николай Орлов Николай Орлов окончил два витебских университета — ВГУ и ВГТУ. Сначала работал учителем, а потом стал двигаться в структуре БРСМ. В 2002 году Орлова назначают завсектором по делам молодежи отдела образования Витебского горисполкома, а в 2004 он получил должность главного специалиста по работе органов местного управления и самоуправления управления организационно-кадровой работы уже в облисполкоме.
В 2005 оказался в кресле начальника отдела образования администрации Октябрьского района Витебска. А в конце 2008 года Николая Орлова избрали председателем Витебского горсовета депутатов. Но уже в 2010 Орлов возглавлял администрацию Первомайского района.
На этой должности чиновник «завис» на долгие 11 лет, но в 2021 году все же занял кресло мэра после Вадима Зарянкина, управлявшего городом только год.
На должности председателя горисполкома Николай Орлов продержался в два раза дольше своего предшественника. Но в сентябре Лукашенко сменил его на Геннадия Сабынича.
Примечательно, что и Вадим Зарянкин в 2021 году ушел из горисполкомовского кабинета №1 в сферу услуг: его назначили директором химчистки — ОАО «Объединение «Лотос».