Стало известно новое место работы бывшего мэра Витебска Николая Орлова

Сяржук Серабро • 15/11/23 22:41 • Палітыка

Бывшего председателя Витебского горисполкома Николая Орлова бросили на сферу бытового обслуживания.



Как стали известно «ННВ», господин Орлов стал директором открытого акционерного общества «Мир услуг Плюс», в состав которого входит 34 структурных подразделения: 18 парикмахерских, 4 фотостудии, 7 пунктов проката (4 из которых сезонные), 4 подразделения по реализации ритуальных принадлежностей, 1 пункт по раскрою ткани и ремонту одежды. Информация об этом размещена на сайте предприятия.

Николай Орлов Николай Орлов окончил два витебских университета — ВГУ и ВГТУ. Сначала работал учителем, а потом стал двигаться в структуре БРСМ. В 2002 году Орлова назначают завсектором по делам молодежи отдела образования Витебского горисполкома, а в 2004 он получил должность главного специалиста по работе органов местного управления и самоуправления управления организационно-кадровой работы уже в облисполкоме.

В 2005 оказался в кресле начальника отдела образования администрации Октябрьского района Витебска. А в конце 2008 года Николая Орлова избрали председателем Витебского горсовета депутатов. Но уже в 2010 Орлов возглавлял администрацию Первомайского района.

На этой должности чиновник «завис» на долгие 11 лет, но в 2021 году все же занял кресло мэра после Вадима Зарянкина, управлявшего городом только год.

На должности председателя горисполкома Николай Орлов продержался в два раза дольше своего предшественника. Но в сентябре Лукашенко сменил его на Геннадия Сабынича.

Примечательно, что и Вадим Зарянкин в 2021 году ушел из горисполкомовского кабинета №1 в сферу услуг: его назначили директором химчистки — ОАО «Объединение «Лотос».