В Витебске меняют забор из литого чугуна на сварные конструкции. Фотофакт

Сяржук Серабро • 15/11/23 22:01 • Культура

На проспекте Фрунзе в Витебске идет замена чугунного ограждения территории инфекционной больницы на новое.



Старый забор выполнен из секций, отлитых из чугуна. Эти секции крепятся на литые же столбы двух типов.

Новые секции представляют собой сварные конструкции, имитирующие, насколько позволяет подобная технология, рисунок старых литых секций. Крепятся они на одинаковые столбы, сделанные из обычной трубы с навершием в виде шара.

Замена ограждения вдоль проспекта Фрунзе предусмотрена изменениями в проектную документацию по объекту «Реконструкция лечебного корпуса №2 по пр-ту Фрунзе,73 в г. Витебске УЗ «Витебская областная инфекционная больница».

Эти изменения должны предусматривать замену ограждения со стороны проспекта Фрунзе, установку ворот на въездах на территорию, снос существующих КПП и шлагбаума со стороны проспекта, устройство с этой стороны металлической калитки с кодовым замком и механических распашных ворот.