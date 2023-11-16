Сразу на полтысячи коров сократилось стадо Витебщины только за октябрь

Сяржук Серабро • 16/11/23 13:34 • Эканоміка

Только за октябрь количество коров в сельскохозяйственных организациях Витебской области сократилось на 500 животных, с начала осени — на 800.



На 1 ноября в сельскохозяйственных организациях региона осталось только 178 400 коров, сообщает Главное статистическое управление Витебской области. Таким образом с начала года областное стадо уменьшилось уже на 2300 голов.

При этом темпы сокращения поголовья в октябре превысили в 1,66 раза даже зимние месяцы этого года, когда стадо сокращалось на 300 коров в месяц.

Следует отметить, что темпы сокращения количества коров все же несравнимы с прошлогодними, когда за 10 месяцев поголовье буренок в Витебской области уменьшилось на 6400 животных.

Поголовье крупного рогатого скота в регионе за минувший месяц уменьшилось на 5200 голов — с 509 000 животных до 503 800.

На 1 ноября в сельскохозяйственных организациях Витебщины заготовлено 1 142 000 тонн кормовых единиц кормов, из них кормов из трав – 857 700 тонн. В расчете на условную голову для общественного поголовья скота кормов заготовлено 20,8 центнера кормовых единиц, кормов из трав – 22,6 центнера.

Для сравнения в прошлом году к этому времени было заготовлено 1 339 700 тонн кормовых единиц, из них кормов из трав – 938 300 тонн.