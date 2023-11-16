В Орше можно купить стадион всего за 36 000 долларов

• 16/11/23 13:00 • Спорт

На торги выставлен стадион ручных игр в Орше, покупатель получит почти гектар земли в центре города.
Волейбол. Фото pixabay.com

Продается стадион ручных игр, построенный для Оршанского льнокомбината в 1955 году. Площадь спортивного сооружения составляет 8041 квадратный метр.

Новый владелец объекта недвижимости получит право аренды земельного участка площадью 0,8 гектара в начале Молодежной улицы на 25 лет.

Стадион ручных игр Оршанского льнокомбината. Фото В.И. Блюма / www.autoorsha.com

Продавцом стадиона выступает республиканское унитарное производственно-торговое предприятие «Оршанский льнокомбинат». Начальная цена лота установлена в размере 119 707 рублей 43 копеек.

Стадион ручных игр Оршанского льнокомбината. Современный вид

Торги состоятся 23 ноября.

            
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