В Орше можно купить стадион всего за 36 000 долларов

Сяржук Серабро • 16/11/23 13:00 • Спорт

На торги выставлен стадион ручных игр в Орше, покупатель получит почти гектар земли в центре города.



Продается стадион ручных игр, построенный для Оршанского льнокомбината в 1955 году. Площадь спортивного сооружения составляет 8041 квадратный метр.

Новый владелец объекта недвижимости получит право аренды земельного участка площадью 0,8 гектара в начале Молодежной улицы на 25 лет.

Продавцом стадиона выступает республиканское унитарное производственно-торговое предприятие «Оршанский льнокомбинат». Начальная цена лота установлена в размере 119 707 рублей 43 копеек.

Торги состоятся 23 ноября.