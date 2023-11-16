В Витебске учащиеся колледжа сняли с карты 10 000 рублей, принадлежащих школьнику, и успели их растратить

Іван Дзедушкін • 16/11/23 11:59 • Адукацыя

Девятиклассник, торгующий на криптобирже, выводил деньги на карточки двух учащихся одного из коллежей Витебска. Когда с карт пропали 10 000 рублей, одного из пэтэушников вывезли в лес и пытали.



С заявлением о вымогательстве в витебскую милицию обратились двое учащихся витебского колледжа 15 и 16 лет.

Как выяснилось во время разбирательства, подростки предоставили свои банковские карты и полный к ним доступ ученику 9 класса одной из витебских школ для осуществления им криптовалютных операций.

Однако, обнаружив на своих картах значительные суммы, мальчишки не устояли перед соблазном и решили забрать часть чужих денег. Они сняли 10 000 рублей.

Школьник хотел вернуть свои деньги, но, похоже, по-хорошему договориться не получилось. Поэтому подросток обратился за помощью к приятелям 16 и 22 лет.

Юноши вывезли в лес одного из владельцев банковских карт и стали требовать вернуть снятые деньги. Они пристегнули подростка наручниками к дереву и били электрошокером.

Под пытками учащийся колледжа согласился вернуть долг. У его приятеля в счет долга забрали материальные ценности, так как деньги тот уже успел потратить.

По информации силовиков, размер нелегального дохода, из-за которого возник конфликт, составил 20 000 рублей.

Фигуранты задержаны. Следователями в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело за вымогательство. Теперь молодым людям грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что городская прокуратура отмечает в Витебске рост детской преступности на 17% по сравнению с прошлым годом, в Первомайском районе количество преступлений, совершенных несовершеннолетними выросло в 1,8 раза.