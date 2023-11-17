До -13 °C — на выходных в Витебскую область придут настоящие морозы

Сяржук Серабро • 17/11/23 18:34 • Экалогія

На этих выходных местами по Витебской области ожидается понижением температуры воздуха до -13 °C.



Если первая половина ноября выдалась теплее обычного, и отклонение средней температуры от нормы составило +3,8 °C, то вторая половина начинается с резкого похолодания.

Минувшей ночью отрицательные температуры фиксировались всеми метеостанциями северного региона Беларуси. Холоднее всего было в Езерище — -4,4 °C, на втором месте Орша с -3,5 °C. В областном центре столбик термометра опускался до отметки -2,7 °C.

На выходных морозы только усилятся. В ночь с пятницы на субботу местами по Витебской области ожидается понижение температуры до -9 °C. В Витебске при этом возможен мороз до -8 °C.

Следующая за этой ночь будет еще морозней: при прояснениях ожидается до -13 °C мороза.

На выходных в отдельных районах ожидается слабый туман, на дорогах — гололедица. В воскресенье возможен небольшой снег.