Семилетний мальчик заблудился в лесу в Россонском районе, на его поиски бросили 165 человек

Зоя Машэка • 17/11/23 17:55 • Здароўе

Поздним вечером 16 ноября стало известно о 7-летнем ребенке, заблудившимся в лесу возле деревни Кашуты Россонского района.



Спасателям о происшествии сообщили в 20:48. Для проведения поисковых работ задействовали 18 единиц техники и 165 человек, из них 12 единиц техники и 130 работников МЧС.

В 23:51 потерявшегося ребенка смогли найти местные жители, после чего его госпитализировали в больницу для обследования, сообщается пресс-службой МЧС.

Температура атмосферного воздуха на севере Витебской области ниже нуля опустилась уже к 18 часам четверга, к моменту, когда нашли заблудившегося ребенка, на улице было в районе одного градуса мороза.