Сегодня в Витебске пропала пенсионерка, она страдает провалами в памяти
В Витебске разыскивают исчезнувшую 62-летнюю Наилю Макаренко.
18 ноября в 17:00 женщина отправилась из дома на 6-й Стадионной улице в находящийся неподалеку магазин «Светофор» и пропала. С тех пор информации о ней нет.
Макаренко (Шафикова) Наиля Наркисовна была одет в кашемировое пальто чёрного цвета, светлый вязаный свитер, коричневые спортивные штаны и светлые тапки.
Женщина ростом 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы тёмные длинные.
Всех, кто владеет информацией, просим сообщить в ПСО “Ангел” Витебска по телефону +375(33)900-7771.