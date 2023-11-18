Сегодня в Витебске пропала пенсионерка, она страдает провалами в памяти

ННВ • 18/11/23 22:32 • Здарэнні

В Витебске разыскивают исчезнувшую 62-летнюю Наилю Макаренко.



18 ноября в 17:00 женщина отправилась из дома на 6-й Стадионной улице в находящийся неподалеку магазин «Светофор» и пропала. С тех пор информации о ней нет.

Макаренко (Шафикова) Наиля Наркисовна была одет в кашемировое пальто чёрного цвета, светлый вязаный свитер, коричневые спортивные штаны и светлые тапки.

Женщина ростом 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы тёмные длинные.

Всех, кто владеет информацией, просим сообщить в ПСО “Ангел” Витебска по телефону +375(33)900-7771.