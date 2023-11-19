Под Витебском мужчина сильно обгорел, пытаясь потушить горящий дом

ННВ • 19/11/23 15:03 • Падзеі

Житель Желязняков пострадал, пытаясь потушить свой дом.



Пожар произошел вечером 18 ноября: в 21:17 пожарным сообщили, что горит жилой дом в садовом товариществе Железняки по улице Тихой в деревне Железняки.

К приезду первых подразделений МЧС деревянный дом был уже полностью охвачен огнем, произошло обрушение кровли.

65-летний хозяин домовладения в момент возникновения пожара находился в доме, на момент прибытия спасателей пенсионер покинул жилище и находился уже на улице.

Выяснилось, что при попытке самостоятельного тушения пожара мужчина получил ожоги и с предварительным диагнозом ожоги волосистой части головы, спины, лица и верхних конечностей тела 2-ой степени тяжести (36 % тела) и отравление продуктами горения был госпитализирован в больницу, сообщается пресс-службой МЧС.

Пожар ликвидирован спасателями. В результате пожара огнем уничтожены кровля, потолочное перекрытие и имущество, повреждены стены.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины пожара – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.