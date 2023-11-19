Синоптики и ГАИ предупреждают о гололедице: завтра на дорогах Витебщины будет опасно

ННВ • 19/11/23 21:52 • Экалогія

20 ноября на дорогах Витебской области ожидается образование гололедицы, ГАИ призывает водителей проявлять максимум осторожности.



В течение суток 19 ноября на всей территории Витебской области выпадают осадки разной интенсивности в виде мокрого снега или дождя. В Витебске за истекшие 24 часа выпало немногим менее миллиметра осадков.

Также на всей территории региона температура атмосферного воздуха опустилась ниже нуля: холоднее всего в Орше (-4,5 °C) и Витебске (-4,4 °C), самая теплая погода в Лынтупах — там только -0,8 °C.

Этой ночью по прогнозам синоптиков в большинстве районов Витебщины столбик термометра опустится до -4..-5 °C. Понижение температуры атмосферного воздуха после выпадения осадков будет способствовать образованию гололедицы на отдельных участках дорог.

В связи с ухудшением погодных условий, выпадением осадков в виде дождя и мокрого снега Госавтоинспекция Витебщины рекомендует всем участникам дорожного движения проявлять максимум осторожности.