В Новополоцке столкнулись два легковых автомобиля, пострадал один человек
Вечером 19 ноября в Новополоцке произошло ДТП между двумя легковушками, пассажир одной из них попал в больницу.
По предварительной информации ГАИ, около 18:10 водитель автомобиля «Fiat» при повороте налево не предоставил преимущество автомобилю «Volkswagen», который ехал во встречном направлении.
В результате столкновения двух авто 23-летний пассажир, ехавший в «Fiat» получил травмы и был доставлен Новополоцкую центральную городскую больницу.
По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.