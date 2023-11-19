В Новополоцке столкнулись два легковых автомобиля, пострадал один человек

Іван Дзедушкін • 19/11/23 21:26 • Здарэнні

Вечером 19 ноября в Новополоцке произошло ДТП между двумя легковушками, пассажир одной из них попал в больницу.



По предварительной информации ГАИ, около 18:10 водитель автомобиля «Fiat» при повороте налево не предоставил преимущество автомобилю «Volkswagen», который ехал во встречном направлении.

В результате столкновения двух авто 23-летний пассажир, ехавший в «Fiat» получил травмы и был доставлен Новополоцкую центральную городскую больницу.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.