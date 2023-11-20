Новая реконструкция ожидает площадь Победы в Витебске. Узнали, что поменяют

• 20/11/23 17:04 • Культура

Более 124 000 рублей из городского бюджета потратят только на разработку предпроектной документации для очередной реконструкции площади Победы в Витебске.
В Витебске прошел парад Дедов Морозов, Снегурочек и сказочных персонажей, который собрал около тысячи участников. Фото Сергея Серебро

Управление капитального строительства города Витебска провело закупку по выбору подрядной организации на разработку предпроектной (предынвестиционной) документации по объекту «Реконструкция площади Победы в г. Витебске».

Плановое задание на разработку этой документации предусматривает следующие требования:

  1. Устройство плоскостных фонтанов;
  2. Установка светодиодного экрана на жилом доме по улице Жесткова, 8;
  3. Установка светодиодного экрана на жилом доме по Московскому проспекту, 7;
  4. Установка светодиодного экрана на жилом доме по улице Генерала Белобородова, 5;
  5. Ремонт и замена букв «Подвиг народа бессмертен» на жилом доме по Московскому проспекту, 8;
  6. Замена архитектурной подсветки мемориального комплекса «Три штыка»;
  7. Замена элементов звукотрансляционной системы;
  8. Обеспечение сетями электроснабжения мест размещения нестационарных объектов;
  9. Устройство уличной иллюминации;
  10. Сопутствующие работы по результатам обследования, технических условий и требований.

Новогодний парад Дедов Морозов в Витебске. Фото Сергея Серебро

Особенное удивление, конечно, вызывает лозунг «Подвиг народа бессмертен», ведь современная объемная надпись на крыше дома №8 повторяет установленную во времена СССР и гласит «Подвиг советского народа бессмертен». Неужели витебские власти решили десоветизировать этот лозунг?

Также не очень понятно с местами установки экранов: ведь на доме №5 по улице Белобородова и на доме №8 по улице Жесткова уже есть экраны.

В Витебске закрывают сезон фонтанов. Фото Игоря Матвеева

Победителем тендера на создание предпроектной документации стало частное производственное унитарное предприятие «Квант-Проект», с которым заключили договор на 124 168 рублей 73 копейки. Также были предложения от «Витебскгражданпроекта» и ООО «Вирсо».

По проектам «Квант-Проект» в Витебске построено несколько объектов, это 10-этаджка на улице Воинов-Интернационалистов, 22-этажные дома на улице Правды, а также реконструкция бывшего кинотеатра «Бригантина».

На подготовку предпроектной (предынвестиционной) документации согласно условиям закупки отводится 3 месяца.

Напомним, что реконструкция площади Победы в Витебске началась с уничтожения сквера, где были высажены деревья со всего Советского Союза, весной 2009 года. Она стала первым и самым амбициозным проектом Александра Косинца«самая большая в Европе площадь», за который губернатор получил от витеблян ряд обидных кличек, а забетонированную площадь стали называть не иначе как Александер-Плац. Несмотря на авральные работы, реконструкция площади затянулась более чем на год, и торжественно открыть ее удалось только 9 мая 2010 года.

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