Новая реконструкция ожидает площадь Победы в Витебске. Узнали, что поменяют

Сяржук Серабро • 20/11/23 17:04 • Культура

Более 124 000 рублей из городского бюджета потратят только на разработку предпроектной документации для очередной реконструкции площади Победы в Витебске.



Управление капитального строительства города Витебска провело закупку по выбору подрядной организации на разработку предпроектной (предынвестиционной) документации по объекту «Реконструкция площади Победы в г. Витебске».

Плановое задание на разработку этой документации предусматривает следующие требования:

Устройство плоскостных фонтанов; Установка светодиодного экрана на жилом доме по улице Жесткова, 8; Установка светодиодного экрана на жилом доме по Московскому проспекту, 7; Установка светодиодного экрана на жилом доме по улице Генерала Белобородова, 5; Ремонт и замена букв «Подвиг народа бессмертен» на жилом доме по Московскому проспекту, 8; Замена архитектурной подсветки мемориального комплекса «Три штыка»; Замена элементов звукотрансляционной системы; Обеспечение сетями электроснабжения мест размещения нестационарных объектов; Устройство уличной иллюминации; Сопутствующие работы по результатам обследования, технических условий и требований.

Особенное удивление, конечно, вызывает лозунг «Подвиг народа бессмертен», ведь современная объемная надпись на крыше дома №8 повторяет установленную во времена СССР и гласит «Подвиг советского народа бессмертен». Неужели витебские власти решили десоветизировать этот лозунг?

Также не очень понятно с местами установки экранов: ведь на доме №5 по улице Белобородова и на доме №8 по улице Жесткова уже есть экраны.

Победителем тендера на создание предпроектной документации стало частное производственное унитарное предприятие «Квант-Проект», с которым заключили договор на 124 168 рублей 73 копейки. Также были предложения от «Витебскгражданпроекта» и ООО «Вирсо».

По проектам «Квант-Проект» в Витебске построено несколько объектов, это 10-этаджка на улице Воинов-Интернационалистов, 22-этажные дома на улице Правды, а также реконструкция бывшего кинотеатра «Бригантина».

На подготовку предпроектной (предынвестиционной) документации согласно условиям закупки отводится 3 месяца.

Напомним, что реконструкция площади Победы в Витебске началась с уничтожения сквера, где были высажены деревья со всего Советского Союза, весной 2009 года. Она стала первым и самым амбициозным проектом Александра Косинца — «самая большая в Европе площадь», за который губернатор получил от витеблян ряд обидных кличек, а забетонированную площадь стали называть не иначе как Александер-Плац. Несмотря на авральные работы, реконструкция площади затянулась более чем на год, и торжественно открыть ее удалось только 9 мая 2010 года.