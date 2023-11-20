Тяжелые ожоги получила 83-летняя пенсионерка во время приготовления пищи

Зоя Машэка • 20/11/23 15:28 • Здарэнні

В Орше 83-летняя пенсионерка получила ожоги 70% тела по время готовки еды.



Пожар произошел в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома по улице Мира, 56. Но обнаружили его во время выезда по поводу затапливания.

В милицию обратились соседи снизу с заявлением, что их квартиру затапливают жильцы с верхнего этажа, на стуки и просьбы открыть дверь престарелая соседка, хозяйка квартиры не реагировала.

Проникнув в квартиру через окно по лестнице, в ванной комнате спасатели обнаружили 83-летнюю старушку. Тело пенсионерки было покрыто ожогами, на кухне имелись следы тлеющей на плите пищи и сгоревшего мусорного ведра.

Женщину сразу осмотрели медики и с ожогами различной степени тяжести около 70% тела госпитализировали в больницу, сообщается пресс-службой МЧС.

Как выяснилось, пенсионерка зажгла газовую плиту, а непотушенную спичку бросила в мусорку. Вспыхнувший мусор женщина пыталась потушить, в результате чего на ней загорелась одежда.