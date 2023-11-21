Ниже -8 °C опускалась температура этой ночью в Витебской области. Узнали, где было холоднее всего
С начала второй половины ноября в Витебской области установилась морозная погода, этой ночью столбик термометра опускался ниже отметки -8 °C.
Самая низкая температура отмечалась в Сенно — -8,3 °C, в Лепеле и Березинском заповеднике было -8,2 °C, в Витебске — -7,9 °C.
На западе Витебщины было значительно теплее — на метеостанции в Лынтупах этой ночью отметили только 4,1 градуса мороза.
Судя по прогнозам синоптиков, холодная погода сохранится в Витебской области до пятницы, когда на север Беларуси придет потепление вместе со снегопадами.