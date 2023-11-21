В Россонском районе микроавтобус сбил женщину, переходившую дорогу

Іван Дзедушкін • 21/11/23 14:29 • Здарэнні

В Россонском районе женщина, переходившая дорогу вне пешеходного перехода, попала под машину.



Авария произошла 20 ноября около 23:50 в деревне Заборье. По предварительной информации ГАИ, водитель автомобиля «Peugeot» совершил наезд на пересекавшую проезжую часть дороги 61-летнюю женщину.

С полученными в результате ДТП травмами пенсионерку госпитализировали в Россонскую центральную районную больницу.

Световозвращающими элементами женщина обозначена не была. По факту ДТП проводится проверка.