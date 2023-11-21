За октябрь в Витебской области сдали 300 новых квартир, с начала года построено 2500

Сяржук Серабро • 21/11/23 15:26 • Эканоміка

За десять месяцев текущего года в Витебской области сдали 2500 новых квартир, это на 4% больше, чем за аналогичный период 2022 года.



Организациями всех форм собственности введено в эксплуатацию 232 100 квадратных метров общей площади жилья — на 12% больше, чем за январь-октябрь прошлого года.

Только за октябрь было сдано 300 квартир, и введено в эксплуатацию 29 500 квадратных метров жилья.

По данным статистики, с использованием государственной поддержки построено 50 400 квадратных метров общей площади жилья, то есть примерно 21,7%. Этот показатель значительно ниже прошлогоднего.

Свыше 70 процентов всего нового жилья было построено в городах и поселках городского типа.