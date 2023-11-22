Самая низкая температура в Беларуси этой ночью была на Витебщине

Сяржук Серабро • 22/11/23 14:45 • Экалогія

Минувшей ночью температура атмосферного воздуха продолжила понижаться, самый сильный мороз был на северо-востоке Витебской области.



Езерище подтвердило свое звание полюса холода Беларуси — ночью 22 ноября там столбик термометра опустился до отметки -9,5 °C.

На втором месте Орша и Сенно, где метеорологи зафиксировали мороз в -8,8 °C. На пару десятых градуса было теплее в областном центре — на метеостанции Витебска отметили температуру в -8,6 °C.

В Лынтупах, где еще вчера было теплее всего в Витебской области, температура падала до -8,5 °C, столько же было в Россонах.

А теплее всего эта ночь оказалась в Шарковщине, там было только 7,3 градуса мороза.

В результате установившейся холодной погоды на ряде водоемов области отмечается начало ледостава, на водотоках — забереги, на Двине в районе Суража на воде образуется сало.