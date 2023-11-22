Сильный снегопад и 8-балльный ветер — после морозов на Витебщину идут метели

Сяржук Серабро • 22/11/23 22:17 • Экалогія

Оранжевый уровень опасности объявлен на 23 ноября из-за угрозы сильных снегопадов.



По прогнозам синоптиков в четверг в дневные час во многих районах Витебской области ожидается сильный снег, метель, по западу – гололед.

Утром и днем на большей части региона ожидается усиление юго-западного ветра порывами 15-20 метров в секунду — 8 баллов по шкале Бофорта.

При этом температура атмосферного воздуха в Витебской области продолжает падать: к 22:00 в Верхнедвинске столбик термометра опустился до отметки -9,1 °C, в Витебске на момент публикации было 7,4 градуса мороза.