Запрет выхода на лед введен в большинстве районов Витебской области

Зоя Машэка • 22/11/23 14:10 • Здароўе

В 17 районах Витебской области с началом ледостава введены запреты выхода на лед.



Соответствующие распоряжения были приняты накануне местными органами власти в большинстве регионов за исключением Бешенковичского, Сенненского, Чашникского, Миорского, Лепельского и Поставского районов.

В результате установившихся погодных условий на водоемах области появляется первый лёд, выход на который может привести к трагедии.

В период становления льда спасатели и представители ОСВОД проведут рейдовые мероприятия по водоемам Витебской области, сообщается МЧС.

Чтобы не стать жертвой тонкого льда помните, что лед на реках, озерах и других водоемах становится прочным лишь в период полного становления зимнего водостава. Безопасным считается лед толщиной не менее 7 сантиметров.

Однако и зимой мест опасных для катания и переправ достаточно. К ним относятся: промоины, образующиеся быстрым течением рек, подземными ключами, выходящими на поверхность, и спусками теплой воды от промышленных предприятий, проруби, рыбацкие лунки, места выколки льда.

Прежде чем спуститься на лед проверьте место, где лед примыкает к берегу – могут быть промоины, снежные надувы закрывающие их. В устьях рек прочность льда ослаблена из-за течений.