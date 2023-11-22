Зарезавшего жену на глазах у детей жителя Новополоцка признали невменяемым

Іван Дзедушкін • 22/11/23 13:12 • Крымінал

Более полусотни ударов ножом нанес супруге 40-летний житель Новополоцка на глазах у детей.



Трагедия разыгралась 7 июля на даче. По данным следствия мужчина в присутствии малолетних детей нанес 39-летней жене не менее 52 травмирующих воздействий клинком ножа и иными острыми предметами по различным частям тела. Женщина умерла на месте происшествия.

В его отношении было возбуждено уголовное дело по пункту 6 части 2 статьи 139 УК — убийство с особой жестокостью, которая предусматривает исключительную меру наказания в виде расстрела.

Уголовное дело находилось в производстве Полоцкого межрайонного отдела Следственного комитета. Согласно заключению стационарной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы мужчина совершил деяние в состоянии невменяемости, нуждается в принудительном лечении в психиатрическом стационаре со строгим наблюдением.

Прокуратура Витебской области направила это уголовное дело в Витебский областной суд для применения к обвиняемому принудительных мер безопасности и лечения, сообщает служба информации прокуратуры Витебской области.