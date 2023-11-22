Жительница Лепеля перечислила мошенникам 37 000 долларов, думая, что выгодно вкладывает деньги

Іван Дзедушкін • 22/11/23 21:00 • Крымінал

55-летняя жительница Лепеля потеряла 122 000 рублей и набрала кредитов, думая что инвестирует в успешный бизнес и покупает криптовалюту.



Женщина нашла в соцсетях объявление о выгодных инвестициях. Желая заработать деньги, она откликнулась на заманчивое предложение.

Вскоре с ней связался «куратор» по чьим чутким руководством жительница райцентра стала «выгодно» инвестировать не только свои сбережения, но и заимствованные средства.

Поверив злоумышленникам, женщина исправно на протяжении пяти месяцев переводила деньги, при этом оформляла на себя кредиты в банках. Всего таким образом потерпевшая «инвестировала» более 122 000 рублей.

Когда женщина она решила обналичить хотя бы часть денежных средств, то «куратор» убедил ее «вложиться» в криптовалюту, чтобы заработать еще больше.

Женщина выполнила все требования так называемого аналитика и зарегистрировалась на криптоплатформе. Для достоверности мошенник прислал жительнице Лепеля скриншот якобы ее счета с крупной суммой в иностранной валюте, заверив, что за считанные дни можно приумножить доход.

Желание обналичить крупную сумму подтолкнуло жительницу Лепеля взять еще один кредит. На счастье женщины, знакомые убедили ее обратиться в милицию органы, где и вскрылась схема обмана. Выяснилось, что баланс криптокошелька женщины составил ровно 0 рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 209 УК — мошенничество, совершенное в особо крупном размере. Уголовного кодекса Республики Беларусь. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия направленные на установление лица, совершившего данное преступление, сообщает официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.