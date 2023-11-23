“Клиент вдруг вскочил и убежал — с наполовину лысой башкой”. Истории из “копилки” крутого витебского парикмахера

Таццяна Мацьвеева • 23/11/23 7:03 • Грамадства

Если в барбершопе мастер-мужчина — явление обычное, то в женском салоне красоты — нечастое. Эти парикмахеры — любимцы публики, местные звезды, у них всегда запись вперед. Один из таких мастеров в Витебске — Дмитрий Тевелев. Он работает в бьюти-сфере почти 30 лет. Дмитрий рассказал нам, как шел к своему призванию, поделился курьезными и драматичными историями из своей практики. А еще дал универсальные советы по уходу за волосами.

«Мое детство прошло в парикмахерской»

Все началось с «Улыбки» и мамы-парикмахера.

— Моей маме, Галине Ивановне Тевелевой, уже 83 года, но она еще умудряется стричь и красить подружек, — рассказывает Дмитрий. — Мама всю жизнь отработала в «Улыбке» — знаменитой витебской парикмахерской на площади Ленина. Заведение и сейчас существует в том же самом месте, правда, под другим названием (Парикмахерская №10 ОАО «Мир услуг Плюс» — Прим. автора).

Отец трудился на заводе, бабушки-дедушки находились далеко, поэтому мама часто брала Диму с собой на работу.

— Мое детство, считай, прошло в парикмахерской. Я смотрел, как работает мама, и запоминал. В восьмом классе начал стричь друзей. А мама проводила эксперименты на мне. Чаще всего я был ее моделью для разных окрасок. Это сейчас у меня волосы полностью седые, а в молодости я был шатеном. И вот однажды я пришел в школу с белой полосой посередине головы. Классная выгнала с уроков! Подобные истории повторялись не раз.

Несмотря на строгие порядки в советской школе, парень следил за модой. И на свой выпускной пришел не как все.

— У меня была прическа стиляги — кок. Бархатный черный пиджак и голубые брюки, с карманами и «заклепками». Ткань для штанов купили на рынке из-под полы: это же были 1990-е. А пиджак портниха, мамина подруга, не успела дошить, кое-где не обметала швы. Но общий образ был нормальный.

И вот этого стилягу семья отправляет поступать… в военное училище.

— У меня дядя военный, полковник! И меня практически заставили поступать в военное училище в Балашихе Московской области. Но я оттуда удрал, прямо с экзаменов! Понял: это не мое. Вернулся домой и поступил в технологический университет, на первую подвернувшуюся специальность — «машины и аппараты легкой промышленности». Просто хотел угодить родителям, которые мечтали, чтобы я получил высшее образование.

Но диплом инженера Дмитрию не пригодился. Он прислушался к своему сердцу. И оно подсказало: иди-ка ты, парень, на парикмахерские курсы, вот это — точно твое.

“Работа для меня не просто работа, а удовольствие”

После курсов, в августе 1994 года, Дмитрий пришел, как думаете, куда? Все в ту же «Улыбку», к маме!

— Работали с мамой в разных сменах. Она обучала профессиональным тонкостям, а иногда и подменяла: в молодости же все любят погулять, а потом подольше поспать, иногда и со мной такое случалось.

Позже Дмитрий поработал в других парикмахерских, в одной был заведующим и одновременно мастером. А в 2003 году пришел в салон «На Успенской». И с тех пор, вот уже 20 лет, его дорога на работу неизменна.

Не менял ни места, ни названия все эти годы и салон. Улица, где он находится, названа в честь комиссара Семена Крылова, который устанавливал советскую власть в Витебске. А до революции она была Успенской. В память о старой улице и назвали салон.

— У нас было много вариантов, как назвать заведение. Но остановились на этом — «На Успенской». Это историческое название улицы. Мы находимся на Успенской горке. Рядом с нами Успенский собор. Жителям Витебска все это понятно, близко, — объясняют коллеги Дмитрия.

Самое удивительное, что коллектив за 21 год почти не поменялся. В этом же салоне работает и жена Дмитрия, Тамара.

— Наш коллектив — уже как семья. Тут все родные и всё родное. И я отсюда никуда, ни в какой самый модный барбершоп, не пойду. Работа для меня не просто работа, а удовольствие. И я всегда стараюсь познавать что-то новое.

Дмитрий Тевелев ездит на конкурсы профессионального мастерства, следит за тенденциями моды, техническими новинками в парикмахерской индустрии.

Жертва домашнего насилия и кавказец с наполовину лысой головой

Дмитрий не скрывает: наработанная репутация и постоянные клиенты — это приятно.

— Многие клиенты — для меня уже близкие люди. Я многое знаю про них, а они про меня. В нашей работе не последнее место занимает психология. Если человек пришел ко мне без настроения, с какой-то проблемой, я сразу это улавливаю. А красивая прическа — это всегда позитивные эмоции. И я стараюсь работать так, чтобы человек уходил из салона уже с улыбкой.

Однажды парикмахер помог жертве абьюза.

— Пришла ко мне женщина с кошмаром на голове: длинные волосы выстрижены кусками. Оказалось, муж приревновал ее к кому-то, схватил ножницы и хаотично повыхватывал пряди. Пришлось сделать короткую стрижку. Получился стильный унисекс, женщине очень шло. Она много лет была моей клиенткой. И до сих пор носит только короткие стрижки. А с мужем она, кстати, развелась.

В практике Дмитрия были, конечно, и смешные истории.

— Я тогда работал еще в «Улыбке». На Смоленском рынке в то время торговало много кавказцев. Как-то в парикмахерскую забежал один из них. Объясняет что-то на своем языке, мы его не понимаем. Тогда показывает жестами: мол, машинка вжик-вжик. Я решил: ясно, хочет постричься наголо. Снял ему волосы наполовину, он захохотал — вскочил и убежал! После работы пришел я на рынок. Смотрю, земляки гладят парня по лысой половинке башки и смеются. Может, мужики так поспорили? Не знаю. Но столько лет прошло, а этот прикол помнится!

Нередко клиенты просят сделать стрижку, которая, на взгляд мастера, им не пойдет. Дмитрий всегда отговаривает. Но если человек настаивает, то стрижет так, как хотят.

— Как правило, потом человек говорит: “Да, Дима, ты был прав”. Просто люди видят себя каждый день одинаково. Чтобы увидеть свое лицо нестандартно, нужно посмотреть на себя в два зеркала одновременно. И тогда это будет чужой взгляд. Именно так вас видят со стороны.

Иногда с помощью новой прически люди пытаются решить психологические проблемы.

— Был случай, стриг женщину наголо под машинку. До этого у нее было удлиненное каре. Она никак не объяснила, чем вызвана такая кардинальная смена образа. Но не исключаю, что в ее жизни произошло что-то серьезное. Французы говорят: чем старше женщина — тем короче должна быть ее стрижка. Я так не считаю. Короткая стрижка подходит далеко не всем. Нужно смотреть на женщину, ее тип лица — и подбирать образ индивидуально.

Лайфхаки по уходу за волосами от Дмитрия Тевелева

Известный витебский мастер дал нашим читателям несколько универсальных советов: они подойдут всем, независимо от типа волос и кожи головы.

Ополаскивание. В 1 литре теплой воды развести 1-2 столовые ложки уксуса — обычного столового, а лучше яблочного. Вместо уксуса можно также использовать лимонную кислоту или свежевыжатый сок лимона. Слишком много уксуса или лимона не нужно, должна получиться слабокислая среда.

— Вымойте голову шампунем, нанесите бальзам и ополосните волосы этой водой, — советует мастер.

Делайте процедуру раз в неделю. Волосы будут легче расчесываться, быстрее расти, меньше выпадать, получат блеск и объем.

Мытье бальзамом. Попробуйте иногда мыть голову не шампунем, а бальзамом. Любым, к какому вы привыкли.

— Бальзам отлично промоет волосы, но, возможно, немного утяжелит их. Это особенно хорошо для тонких волос.

Оба средства — и ополаскивание уксусом (лимоном), и мытье бальзамом — прекрасный способ отучить волосы от слишком частого мытья.

— Считается, что нужно мыть голову два раза в неделю. Это оптимально. Но кому-то, возможно, нужно делать это и чаще: например, спортсменам или тем, у кого тяжелый физический труд. Просто знайте: волосы привыкают к очередности мытья. Если пересилите себя и перейдете на мытье два раза в неделю, то волосы “послушаются” и будут меньше грязниться.

Спорный для некоторых женщин вопрос: нужно ли закрашивать седину. Дмитрий считает, что да.

— Мужчине седина дает импозантность, а женщине, увы, прибавляет возраст. Поэтому сто процентов нужно закрашивать. Или хотя бы тонировать: сейчас есть много специальных бальзамов для седых волос.