Почти полсотни исков о возмещении ущерба из-за падежа КРС предъявлены колхозникам Витебщины

Ігар Арцюх • 23/11/23 15:46 • Эканоміка

С начала года прокуратура предъявила в суды Витебской области 48 исков о взыскании с виновных лиц ущерба, причиненного падежом и хищением крупного рогатого скота.



Ответчиками по данной категории дел выступали, как правило, заведующие молочно-товарных ферм, ветеринарные врачи, зоотехники, животноводы, скотники и иные работники предприятий агропромышленного комплекса.

Например, в одном из хозяйств Шарковщинского района выяснилось , что падеж трех телят произошел по причине бронхопневмонии, развившейся из-за плохих условий содержания скота.

В результате прокуратура посчитала виновными в причинении ущерба заведующего фермы, главного зоотехника, животновода и руководителя предприятия, которые не обеспечили надлежащие условия содержания животных и соблюдение ветеринарно-санитарных норм. Теперь они должны вместе выплатить 1300 рублей компенсации ущерба.

А одном из хозяйств Полоцкого района из-за остановки сердца пала корова. Как оказалось, буренку убило электротоком, что стало возможным из-за несоблюдения плотниками строительной бригады требований по охране труда при работе с электроинструментом, а также отсутствие контроля со стороны инженера по организации эксплуатации и ремонту зданий за проведением работ в помещении, где находился скот.

По иску прокурора Полоцкого района с ответчиков было взыскано более 4200 рублей ущерба, причиненного хозяйству падежом животного.

Всего же размер всех предъявленных исков составил свыше 65 000 рублей, сообщает служба информации прокуратуры Витебской области.