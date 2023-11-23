Путепровод Металлистов в Витебске закроют для капитального ремонта

Сяржук Серабро • 23/11/23 16:25 • Падзеі

Капитальный ремонт ожидает путепровод Металлистов в Витебске. Узнали, когда его закроют.



Ремонт планируют начать с 11 декабря. На время проведения ремонтных работ будет ограничено движения через путепровод всех видов транспорта и пешеходов.

Планируется также ограничить движение по улице Некрасова, в связи с чем скорректирует режимы работы светофоров, расположенных на пересечении улиц Космонавтов – Зеньковой, Некрасова – Леонова, сообщает «Оператор перевозок».

На ремонт этого путепровода через железную дорогу отводится 11 месяцев, завершить его должны к 10 ноября следующего года.

Управление капитального строительства Витебского облисполкома сейчас проводит закупку из одного источника услуг для выполнения подрядных работ на объекте: «Капитальный ремонт путепровода Металлистов через железную дорогу по ул. Некрасова в г. Витебске». Ориентировочная стоимость — 7 084 607 рублей 56 копеек.

В конце февраля проводилась закупка, также из одного источника, услуг по разработке строительного проекта для этого объекта. Ее ориентировочная стоимость составляет 330 226 рублей 72 копейки.

Напомним, что путепровод Металлистов подремонтировали в ноябре 2018 года, перед тем как разбирать старый Полоцкий путепровод. На время реконструкции последнего по путепроводу Металлистов место стройки объезжала часть транспорта.