В Витебске изменится расписание двух троллейбусных маршрутов

ННВ • 23/11/23 15:13 • Падзеі

ОАО «Витебскоблавтотранс» предупреждает об изменении в расписании движения двух троллейбусных маршрутов в Витебске.



Изменения будут внесены в расписание следующих троллейбусов:

маршрута № 5 «Микрорайон Фрунзе – улица Лазо – Железнодорожный Вокзал»;

маршрута № 14 «Микрорайон Фрунзе – проспект Генерала Людникова – Котельная «Северная».

По скорректированному расписанию троллейбусы на этих маршрутах начнут курсировать с 1 декабря.

К этому времени, по заверениям «Витебскоблавтотранса», актуальное расписание должно появиться на сайте и остановочных пунктах областного центра.

Пассажирам в эти дни необходимо проявлять повышенную внимательность при планировании поездок.

Напомним, что с 1 ноября было изменено расписание троллейбусного маршрута №16, который начал действовать с 1 сентября.