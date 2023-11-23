В Витебске выпала почти четверть месячной нормы осадков. Завтра будет штормовой ветер

Сяржук Серабро • 23/11/23 22:25 • Экалогія

23 ноября в Витебске за двенадцать часов выпало 14 миллиметров осадков в виде снега.



Это количество составляет примерно 24% от месячной нормы осадков в Витебске, характерной для ноября. Всего с начала месяца в областном центре выпало 89 миллиметров осадков или полторы месячные нормы.

Рекордсменом по количеству осадков в четверг стали Лынтупы, где выпало сразу 17 миллиметров осадков. На втором месте Лепель с 15 миллиметрами осадков, выпавшими за 12 часов. Как видим, областной центр только на третьей ступеньке пьедестала.

В пятницу на большей части территории Витебской области ожидается усиление западного ветра порывами до 15-20 метров в секунду, ночью и утром местами по юго-западу скорость порывов ветра будет достигать 24 метров в секунду — это штормовой ветер в 9 баллов по шкале Бофорта.

Сила такого ветра гнет большие деревья, ломает ветки и сучья. Шторм наносит небольшие повреждения, срывает черепицу и шифер с крыш.