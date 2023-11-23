Водитель грузовика погиб в Толочинском районе в результате столкновения с фурой

ННВ • 23/11/23 18:04 • Здарэнні

Смертельное ДТП произошло в Толочинском районе 23 ноября — там столкнулись два грузовых автомобиля.



По предварительной информации ГАИ, около 15:24 в районе деревни Свидерщина водитель большегрузного автомобиля «Мercedes-Вenz» с полуприцепом не справился с управлением и допустил занос.

Полуприцеп автопоезда вынесло на полосу встречного движения, где в него врезался небольшой грузовик «Renault Мascot», ехавший во встречном направлении.

В результате столкновения 56-летний водитель «Renault» от полученных травм скончался на месте происшествия.

В момент дорожно-транспортного происшествия бушевала метель, скорость порывов ветра достигала 12 метров в секунду.