Водитель грузовика погиб в Толочинском районе в результате столкновения с фурой
Смертельное ДТП произошло в Толочинском районе 23 ноября — там столкнулись два грузовых автомобиля.
По предварительной информации ГАИ, около 15:24 в районе деревни Свидерщина водитель большегрузного автомобиля «Мercedes-Вenz» с полуприцепом не справился с управлением и допустил занос.
Полуприцеп автопоезда вынесло на полосу встречного движения, где в него врезался небольшой грузовик «Renault Мascot», ехавший во встречном направлении.
В результате столкновения 56-летний водитель «Renault» от полученных травм скончался на месте происшествия.
В момент дорожно-транспортного происшествия бушевала метель, скорость порывов ветра достигала 12 метров в секунду.