До -13 °C и гололедица ожидаются завтра в Витебске. Оранжевый уровень опасности

Сяржук Серабро • 24/11/23 22:57 • Экалогія

Из-за опасности образования гололедицы на дорогах Витебска и Витебской области на 25 ноября объявлен оранжевый уровень опасности.



После обильного снегопада и оттепели, пришедшей на Витебщину 24 ноября, этой ночью по области ожидается понижение температуры, что будет благоприятствовать образованию гололедицы.

В частности в Витебске за двое суток выпало около 30 миллиметров осадков, что составляет половину месячной нормы для ноября. При этом в пятницу температура в областном центре поднималась до +1,1 °C, а к утру субботы по прогнозам синоптиков может упасть до -13 °C. На момент публикации в Витебске уже -3 °C.