Самые большие сугробы в Беларуси намело в Витебской области. На севере до 12 см снега

Сяржук Серабро • 24/11/23 14:37 • Экалогія

В отдельных районах Витебской области высота снежного покрова достигла 12 сантиметров.



Самые большие сугробы на севере региона: в Езерище высота снежно покрова к сегодняшнему утру составила 12 сантиметров, а в Россонах — 10 сантиметров.

В областном центре намело 9 сантиметров снега, в Сенно — 8 сантиметров. Меньше всего снега в Докшицах — 3 сантиметра, и в Верхнедвинске — 4 сантиметра.

При этом в Езерище за минувшую ночь и день четверга (24 часа) выпало 13 миллиметров осадков, в Россонах — 10 миллиметров, в Витебске — сразу 19 миллиметров или декадная норма осадков для ноября.