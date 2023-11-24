Самые большие сугробы в Беларуси намело в Витебской области. На севере до 12 см снега
В отдельных районах Витебской области высота снежного покрова достигла 12 сантиметров.
Самые большие сугробы на севере региона: в Езерище высота снежно покрова к сегодняшнему утру составила 12 сантиметров, а в Россонах — 10 сантиметров.
В областном центре намело 9 сантиметров снега, в Сенно — 8 сантиметров. Меньше всего снега в Докшицах — 3 сантиметра, и в Верхнедвинске — 4 сантиметра.
При этом в Езерище за минувшую ночь и день четверга (24 часа) выпало 13 миллиметров осадков, в Россонах — 10 миллиметров, в Витебске — сразу 19 миллиметров или декадная норма осадков для ноября.